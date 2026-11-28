İlkadım'da trafik kazası

Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Müftü Sokak'ta meydana gelen kazada, bir motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Çelenkoğlu yönetimindeki 55 ATB 427 plakalı motosiklet seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Erdemir'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yere düşerek yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

Olay yerine sevk edilen motosikletli ambulans ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra bölgeye gelen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli idari ve adli inceleme başlatıldı.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı