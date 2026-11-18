Kırıkkale'de sokakta silahlı saldırı

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi 718. Sokakında meydana gelen olayda, sokakta yürüyen M.M. otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, yürüyen M.M., husumetlisi olduğu belirtilen kişi tarafından otomobilden ateş edilmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

gözaltılar ve soruşturma:

Olayın ardından otomobille kaçan şüphelilerden B.B., H.B., G.M. ve S.M., polis ekiplerince takip edilerek Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

OLAY YERİ