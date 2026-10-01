Dolar 49,0947 +0,16%
Euro 55,3036 -0,43%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.636,04 +0,42%
EUR/USD 1,1246 -0,78%
Brent Petrol 102,28 +4,34%
--°

Kumluca'da denizden karaya çıkan hortum iki seraya zarar verdi

Kumluca'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Mavikent açıklarında hortuma dönüştü; hortum karaya çıkıp iki seraya zarar verirken yağmur trafikte aksamalara yol açtı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kumluca'da denizden karaya çıkan hortum iki seraya zarar verdi

Kumluca'da sağanak ve hortum etkili oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini fırtınaya bıraktı. Olay, ilçede saat 17.30 sıralarında başladı ve kısa sürede yerel yaşamı etkiledi.

hortumun seralara verdiği zarar:

Mavikent Mahallesi açıklarında denizde oluşan hortum karaya ulaştı. Hortumun karaya erişmesi sonucunda ilçede bulunan iki sera zarar gördü. Zarar anına ilişkin görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ilçe merkezindeki etkiler:

İlçe merkezinde etkili olan yağmur zaman zaman su birikintilerine neden oldu ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar, hortum ve sağanağın oluşturduğu etkileri telefonlarıyla kaydetti.

Olayla ilgili ekiplerin ve yetkililerin çalışmaları ile ilgili yeni bir bilgi paylaşılmadı; mevcut görüntüler, yaşananları anlık olarak belgeliyor ve hasarın boyutuna dair ilk görsel kanıtları sunuyor.

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN...

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, DENİZDE ÇIKAN HORTUMUN KARAYA ULAŞMASI SONUCU 2 SERA ZARAR GÖRDÜ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaraereğlisi'nde yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü
images

Elazığ'da kent merkezinde yollar göle döndü, sürücüler zorlandı
images

Selin ardından arazide mahsur kalan inekler Gökdere köyünde görüntülendi
images

Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı, yükseklerde dolu yolları beyaza bürüdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Birecik'te çarpışma: hurdaya dönen araçtan 1 ölü, 7 yaralı

Birecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Aksaray yollarında jandarma üç kollu denetim

Trabzonspor hazırlık maçında son dakikada golle yenildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı