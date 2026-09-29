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Mudanya’da sel sel: pansiyonda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Mudanya'da sağanak sonrası Esence, Eşkel ve Yalıçiftlik'te su taşkınları oluştu; pansiyonda mahsur kalan dört kişi ekiplerce güvenle kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:11

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mudanya’da sel sel: pansiyonda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

selin etkileri:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Özellikle Esence ve Eşkel ile Yalıçiftlik Mahallesi Kapanca mevkii sular altında kaldı. Şiddetli yağışın getirdiği yağmur suyu ile birleşen denizin kahverengiye büründüğü görüldü, sokak ve kıyı kesimlerinde su birikintileri oluştu.

mahsur kalanların kurtarılması:

Bu koşullar altında kaldıkları pansiyonda mahsur kalan 53 yaşındaki M.Y. ile 60 yaşındaki A.S. ekipler tarafından tahliye edildi. Aynı zamanda Yalıçiftlik Mahallesi Kapanca mevkii'nde mahsur kalan iki vatandaş da müdahaleyle güvenli bölgeye götürüldü.

müdahale ekipleri ve koordinasyon:

Bölgede görev yapan Mudanya Arama Kurtarma ekiplerine merkezden gelen AFAD ekipleri eşlik etti. Olay yerinde ayrıca Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ve Jandarma ekiplerinin bulunduğu, kurtarma çalışmalarının koordineli biçimde yürütüldüğü bildirildi. Yetkililer, ani su yükselmelerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

BURSA&#039;NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, BAZI BÖLGELERDE SU TAŞKINLARINA SEBEP...

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, BAZI BÖLGELERDE SU TAŞKINLARINA SEBEP OLURKEN, KALDIKLARI PANSİYONDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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