Niğdeli sporcu Çorum'daki seçmeleri geçerek üst tura çıktı

Niğde Gençlik Spor Kulübü sporcusu Burcu Asel Tuncer, 20-22 Kasım 2026 tarihlerinde Çorum'da gerçekleştirilen Küçükler Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Turnuvayı 10'uncu sırada tamamlayan Tuncer, böylece bir üst etaba yükselme hakkı kazandı.

Bir sonraki etap ve mücadele:

Bu sonuçla Tuncer, bir sonraki aşamada Türkiye'nin en iyi 16 sporcusu arasında yer alacak ve milli takım seçmelerinin bir sonraki etabında yarışacak. Sıralamadaki bu konum, sporcunun performansındaki istikrarın ve hazırlıkların karşılığı olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal destek ve tebrikler:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, elde edilen dereceden dolayı Burcu Asel Tuncer ile emeği geçen antrenörlerini tebrik etti ve sporcuya millî takım seçmelerinin bir sonraki etabında başarılar diledi. Kulüp ve il müdürlüğünün desteği, sporcunun ilerleyen etaplarda da iddialı olmasının önemli bir unsuru olarak gösteriliyor.

NİĞDE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SPORCUSU BURCU ASEL TUNCER, ÇORUM’DA DÜZENLENEN KÜÇÜKLER MİLLİ TAKIM SEÇME TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NI 10’UNCU SIRADA TAMAMLAYARAK BİR ÜST ETAPTA YARIŞMA HAKKI KAZANDI.