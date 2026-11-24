Denizli Büyükşehir Başkanı'nın çağrısı:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, toplumsal farkındalığın ötesine geçilip somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen bu günün, sadece anma değil harekete geçme günü olduğunu belirtti.

Toplumsal sorumluluk ve acil önlemler:

Çavuşoğlu, Türkiye'de artan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarının "derin bir toplumsal yara" açtığını söyleyerek, bu suçların yalnızca bireysel suçlar olmadığını ifade etti. "Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir suç değil, doğrudan geleceğimize ve toplumsal vicdanımıza yapılan bir saldırıdır." sözleriyle, sorunun kapsamının ve etkisinin altını çizdi.

Başkan, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin ortak hareket etmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti ve şiddetin önlenmesi için koordineli politikalar, destek mekanizmaları ve bilinçlendirme çalışmaları çağrısında bulundu.

Belediye projeleri ve uzun vadeli hedefler:

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta hak ettikleri konuma erişmesi amacıyla proje üretmeye devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, şu hedefleri öne çıkardı: güvenli yaşam alanları oluşturmak, kadına yönelik şiddetle mücadelede destek hizmetlerini güçlendirmek ve toplumsal eğitim programlarını yaygınlaştırmak.

Başkan Çavuşoğlu, ayrıca "Kadınların korkusuzca sokaklarda yürüyebildiği, emeğinin değer gördüğü, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamlarını sürdürdüğü bir düzeni kurmak en büyük sorumluluğumuzdur. Kadınların özgürleşmediği bir toplumda gerçek demokrasiden ve kalkınmadan söz edilemez." ifadeleriyle, hem belediyenin hem de toplumun rolüne dikkat çekti.

Çavuşoğlu, 25 Kasım'ın bir uyanışa vesile olmasını dileyerek, şiddetin tamamen sona erdiği, kadınların gücüyle büyüyen bir Denizli ve Türkiye temennisinde bulundu. Mesajında, herkesin üzerine düşeni yapması çağrısını yineledi ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU,