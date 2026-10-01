Sağanakta köpükle temizlik: Palu'da araç yağmur altında yıkandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde sağanak etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından Elazığ ve ilçelerinde etkili olan sağanak, Palu'da da kendini gösterdi. Kuvvetli yağış sonrasında yollarda su birikintileri oluştu, bazı sokaklar geçişi güçleştirecek şekilde suyla doldu.

sağanak sonrası görüntüler:

Sokaklarda oluşan su birikintileri, yağışın yoğunluğuna işaret etti. Görüntülerde bazı cadde ve sokakların adeta dere görünümüne büründüğü görüldü; bu tür kısa süreli, yoğun yağışlar yer yer altyapıda birikmelere neden oldu.

vatandaşın uygulaması:

İlçe sakinlerinden Muhammed Kömürcü, yağışı fırsata çevirenlerden oldu. Hafif ticari aracını sokakta köpükleyip yağmur altında yıkayan Kömürcü, aracını güzelce temizledi. Olay, yağışın günlük yaşamı etkilediği bir anda vatandaşların farklı yaklaşımlarını yansıttı.

Palulular için gözlemlenen bu anlar, hem yağışın getirdiği zorlukları hem de kısa süreli pratik çözümleri gösterdi; yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi öneriliyor.

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