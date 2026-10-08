Dolar 49,2098 +0,02%
Euro 55,1878 +0,18%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.559,83 +0,13%
EUR/USD 1,1192 -0,07%
Brent Petrol 103,84 +3,63%
--°

Şili'de Mapocho Nehri'nin taşması Talagante'de helikopter müdahalesi gerektirdi

Şili'nin orta kesimindeki yoğun yağış Mapocho Nehri'nin taşmasına yol açtı; Talagante'de mahsur kalanlar ve evcil hayvanlar helikopterle kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Şili'de Mapocho Nehri'nin taşması Talagante'de helikopter müdahalesi gerektirdi

Talagante'de taşan nehir sonrası hava destekli tahliyeler

Şili'nin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış, Mapocho Nehrinin taşmasına yol açtı ve Talagante şehrinin büyük bir bölümü sular altında kaldı. Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı ve ulaşım altyapısında kesintiler yaşandı.

Kurtarma operasyonu

Polis ekipleri, nehir kıyısında yaşayan ve gece boyunca hızla yükselen sulara hazırlıksız yakalanan vatandaşları ve evcil hayvanları kurtarmak amacıyla helikopter seferleri düzenledi. Mahsur kalanlar havadan alınarak daha yüksek ve güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bölgede güvenlik ve tahliye süreci

Yetkililer, taşkından etkilenen bölgelerde önceliğin insan ve hayvan güvenliği olduğunu belirtti. Operasyonlar kapsamında helikopterle tahliyelerin gerçekleştirildiği, ekiplerin hasar tespiti ve ek destek için sahada çalıştığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Şili&#039;de Mapocho Nehri&#039;nin taşması sonucu Talagante şehrinde meydana gelen...

Güney Amerika ülkesi Şili'de Mapocho Nehri'nin taşması sonucu Talagante şehrinde meydana gelen selde mahsur kalanlar, helikopterle kurtarıldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da geniş çaplı operasyon: 35 kişi adliyeye sevk edildi
images

Küçükçekmece'de eğlence mekanına saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
images

Maltepe'de çökmenin ardından enkazla mücadele ve inceleme sürüyor
images

Okullarda güvenlik güçlendiriliyor: Muratlı’da bahçe görevlilerine uygulamalı eğ...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İş makinesiyle çarpışan servis şoförü Develi'de defnedildi

Maltepe'de çökmenin ardından enkazla mücadele ve inceleme sürüyor

Muratlı'da bahçe görevlilerine müdahaleden çok bildirim odaklı güvenlik eğitimi

Minikler için keşif alanı: Yavuz Sultan Selim Anaokuluna yeni kütüphane

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı