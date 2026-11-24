Olayın gelişimi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546 Sokak üzerindeki 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, 10. sınıf öğrencisi E.V.K. (17), aynı sınıfta okuyan N.D. (16)'yi maket bıçağıyla boynundan, yüzünden, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından E.V.K. sınıfın penceresine çıkıp 3. kattan atladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan her iki öğrenci de hastaneye kaldırıldı. Maket bıçağı ile yaralanan N.D., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. N.D.'nin vücuduna yaklaşık 50 dikiş atıldığı belirtildi. N.D., olay sonrasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

Mağdurun ifadesi

N.D., saldırı anını İHA'ya anlattı. E.V.K. ile bu eğitim yılı başında tanıştıklarını, aralarında daha önce herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Dersin boş olduğu sırada E.V.K.'nin yanına gelerek beraber dolaştıklarını, daha sonra okulun arka bölümlerine ve spor salonu çevresindeki tenha yerlere gittiklerini ifade etti.

N.D. olay anını şöyle aktardı: "Bir kavgamız yoktu, sınıflar sonradan değiştirildiği için bu sene okulun ilk günü tanışmıştık. Dün 12 sıralarında, beşinci dersti. Ondan sonra zaten dersimiz boştu. Herkes dışarı çıkıyordu... Sonra o kız geldi, 'Dolaşalım mı' dedi, ben de tamam dedim. Beni özellikle kuytu köşelere, okulun arkası, spor salonu arkası, beni o taraflarda dolaştırdı. Sonra 'tuvalete gidelim mi' dedi... Cebinde maket bıçağı olduğunu bilmiyordum. Sonra maket bıçağıyla boynumu kesti, kan fışkırdı."

En son hatırladığı şeyin E.V.K.'nin yüzü olduğunu söyleyen N.D., gözünü açtığında öğretmenlerin kanı durdurmaya çalıştığını, çevrenin "kan gölüne dönmüş" olduğunu aktardı. N.D., yanağı, sırtı, elleri ve parmak aralarının "çok derince inşaat maket bıçağıyla" kesildiğini, bayıldıktan sonra sedye ile ambulansa bindirildiğini belirtti.

Ailenin tepkisi ve uyarı

N.D.'nin dayısı Hamza Altınkale, yeğeninin sırtında, boynunda, yüzünde ve kollarında ortalama 50 dikiş olduğunu söyleyerek, "Bir santim daha girseydi maket bıçak çocuk şu an hayatta değildi, Allah korudu" dedi. Altınkale, televizyonlarda gördükleri benzer vakaların şimdi kendi ailelerine de dokunduğunu, çocukların en güvende olması gereken yerlerin aile ve eğitim yuvası olduğunu vurguladı.

Altınkale, okul ve öğretmenleri suçlamadıklarını belirterek, "Kimse benim başıma gelmez diye düşünmesin" uyarısında bulundu. Ayrıca tuvaletin kapısının kilitli olmasının olası bir daha ağır sonucu engellediğini ifade etti: "Allah'tan tuvaletin kapısı kilitliymiş. Herkes derste olduğu için tuvalete sokacakmış. Allah korusun orada bıçaklayacakmış olsa kimse görmediği için belki bu çocuk şu an hayatta değildi."

SINIF ARKADAŞININ SALDIRISI SONUCU YARALANAN N.D.'NİN DAYISI HAMZA ALTINKALE