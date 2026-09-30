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Suya dönüşen caddede sup ile gezen vatandaş tebessüm ettirdi

Adapazarı'nda iki gündür devam eden sağanak yolları göle çevirince bir vatandaş sup board ile caddeyi turladı; anlar çevredekilere ait görüntülerde yer aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Suya dönüşen caddede sup ile gezen vatandaş tebessüm ettirdi

selin etkileri:

Sakarya genelinde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış kent yaşamını olumsuz etkiledi. Özellikle Adapazarı ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları görüldü.

ilginç anlar sup ile tura dönüştü:

Adapazarı'nın sanayi sitesi mevkiinde yağış sonrası yolların suyla kaplanması sonucu bir vatandaş, sokakta biriken su üzerinde sup board ile gezintiye çıktı. Zorlu hava şartları arasında gerçekleşen bu davranış çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

görüntüler cep telefonuna yansıdı:

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi; görüntülerde kişi sup üzerinde dengede durarak caddede ilerlerken görülüyor. Bu sıradışı görüntüler, selin yarattığı olumsuzluğu kısa süreli bir anıya dönüştürdü.

ADAPAZARI İLÇESİNDE BİR KİŞİ SOKAK ÜZERİNDE BİRİKEN SU ÜSTÜNDE SUP BOARD İLE GEZİNTİYE ÇIKTI....

ADAPAZARI İLÇESİNDE BİR KİŞİ SOKAK ÜZERİNDE BİRİKEN SU ÜSTÜNDE SUP BOARD İLE GEZİNTİYE ÇIKTI. ZORLU HAVA ŞARTLARI ARASINDA TEBESSÜM ETTİREN BU İLGİNÇ ANLAR, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERALARIYLA KAYDEDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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