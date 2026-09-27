Tekirdağ'da 'kestane karası' fırtınası balıkçıları limanda tutuyor

Fırtınanın etkileri:

Tekirdağ’da eylül ayında etkili olan fırtına deniz şartlarını olumsuz etkiledi ve balıkçıların güvenlik gerekçesiyle denize açılmasına engel oldu. Bölgedeki balıkçılar teknelerini liman ve barınaklarda bekletirken, kıyıdaki hareketlilik de sınırlı kaldı.

Balıkçılar, denizdeki şiddetli rüzgâr ve dalga nedeniyle denize açılmanın riskli olduğunu vurguluyor; bu nedenle hem can güvenliği hem de av malzemesinin korunması öncelikli tutuluyor.

Hazırlıklar ve bakım çalışmaları:

Teknelerde bulunan ağ ve ekipmanların bakımına ağırlık veriliyor. Limanda bekleyen ekipler, ağ onarımları, çapalama ve motor kontrolleri gibi sezon hazırlıklarını kara üzerinde sürdürüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, her yıl eylül ayında benzer bir fırtınanın etkili olduğunu belirterek, 'Balıkçı arkadaşlarımız bu süreçte ağ bakımlarını yaparak vakitlerini geçiriyor. Her sene eylül ayında 'Kestane Karası' dediğimiz fırtına meydana geliyor. Rüzgârın etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden denize açılarak palamut için ağ atmaya devam edeceğiz. Bu yıl ağlarımızın palamutla dolmasını bekliyoruz' dedi.

Pehlivanoğlu ayrıca fırtınanın yaklaşık 4 gün sürmesinin beklendiğini iletti ve hava koşullarının normale dönmesiyle av seyrinin yeniden başlayacağını kaydetti.

Balıkçıların bekleyişi ve güvenlik önlemleri:

Balıkçı Hasan Oğuz ise tekneleriyle limanda beklediklerini, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden denize açılacaklarını söyledi. Balıkçılar, denize açılma kararını hava ve deniz güvenliği kriterlerine göre alıyor.

Yetkililer ve balıkçılar, olumsuz hava şartlarında denize açılmama kararının hem insan hayatını hem de av ekipmanını koruduğunu vurguluyor. Bekleyiş süresi boyunca bakım ve hazırlık çalışmalarına devam edilerek palamut sezonuna hazır olunması hedefleniyor.

TEKİRDAĞ’DA ETKİLİ OLAN FIRTINA, BALIKÇILARIN DENİZE AÇILMASINA ENGEL OLDU