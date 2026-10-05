Yaylada kar imtihanı: Ovacık'ta çoban koyunları kar altında otlattı

Tunceli'de yüksek kesimlere kar yağdı

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Yalmanlar Yaylasının yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yayla beyaz örtüyle kaplanırken, hayvan hareketliliği ve günlük yaşam etkilendi.

yayladaki yaşam koşulları:

Yalmanlar Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan bir çoban, kar yağışı devam ederken koyunlarını kar altında otlatmaya devam etti. Görüntüler, yayladaki zorlu hava koşullarının ve kırsal yaşamın zorluklarının çarpıcı bir fotoğrafını sundu.

çobanın direnci:

Çobanın koyunlarıyla birlikte karla kaplı merada çalışması, yayla ekonomisinin ve hayvancılığın soğuk mevsimde nasıl sürdürüldüğünü gösterdi. Kar yağışı sırasında kaydedilen görüntüler, bölgedeki günlük mücadeleyi gözler önüne serdi.

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. YALMANLAR YAYLASI’NDA BİR ÇOBAN KOYUNLARINI KARLAR ALTINDA OTLATTI.