Alaaddin parkı'nda mezar görünümü veren düzenleme polis ekiplerince çözüme kavuştu

Eskişehir'in yoğun bölgelerinden Odunpazarı ilçesinde yer alan Alaaddin Parkı içinde yapılan düzenleme, çevrede hayret ve tedirginliğe neden oldu. Parktaki toprağın mezar görünümü verecek şekilde kabartıldığı, üzerine mezar taşına benzetilmiş bir fayans konulduğu ve fayans üzerine sprey boyayla yazı yazıldığı görüldü.

olayın ayrıntıları:

Parkta tespit edilen düzenlemede, fayans üzerine sprey boyayla "Fatiha" yazıldığı, mezarın baş kısmına ise yine sprey ile "Haya edep ya hu" ifadesinin işlendiği belirlendi. Ayrıca park içindeki bir ağaca Türk bayrağı asıldığı gözlendi. Bu görüntüler çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve sosyal alanda rahatsızlık yarattı.

emniyetin çalışması ve şüphelinin yakalanması:

Olay üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda olayın gerçekleştiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 38 yaşındaki M.O. yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

Emniyetin hızlı müdahalesi ve kamera kayıtlarının çözümlenmesi, parkta oluşturulan düzenlemenin kim tarafından yapıldığının belirlenmesini sağladı. Olayla ilgili idari ve adli süreçler devam ediyor; yetkililer benzer durumlara karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu.

ESKİŞEHİR’DE BİR PARKTA TOPRAĞIN MEZAR GÖRÜNÜMÜ VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİNİN ARDINDAN BAŞLATILAN ÇALIŞMA KAPSAMINDA OLAYIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.