toplantının düzenlenişi:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğiyle, Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda iki oturum halinde yapıldı.

katılımcılar ve yürütme:

Toplantıya Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlık etti. Oturumlarda, Cizre RAM Müdürü Abdulbaki Sülger, Cizre İsmail Ebul-iz BİLSEM Müdürü Murat Işıkoğlu, okul idarecileri ile ilkokul kademesinde görev yapan psikolojik danışmanlar ve 1., 2. ve 3. sınıf öğretmenleri hazır bulundu.

ele alınan konular:

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin BİLSEM öğrenci tanılama takvimi, başvuru şartları ve yerleştirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı biçimde aktarıldı. Eğitimcilere, başvuru ve değerlendirme aşamalarında izlenecek prosedürler hakkında rehberlik sağlanarak uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME SÜRECİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.