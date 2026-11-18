Denetimler nasıl yapıldı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Babaeski ilçesi genelinde faaliyet gösteren balık satış noktalarında kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, tezgâhlarda satışa sunulan balıkları yerinde inceleyerek görünüm, etiketleme ve mevzuata uygunluk açısından değerlendirme yaptı.

Denetimin hukuki dayanağı ve hedefleri:

Uygulama 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu muhtevasında yürütüldü. Denetimlerin amacı, su ürünleri ticaretinin yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürülmesini sağlamak ve su ürünleri kaynaklarının korunması olarak belirtildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Babaeski'deki su ürünleri işletmelerine yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü vurgulandı.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SU ÜRÜNLERİ SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.