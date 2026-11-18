Sason ve Kozluk için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde metrekareye 51 ila 75 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Olası etkiler:

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşlara çağrı:

Uyarıda, bölge sakinlerinin tedbirli olmaları ve yetkili kurumların duyurularını takip etmeleri istendi.

BATMAN’IN SASON VE KOZLUK İLÇELERİNDE METREKAREYE 51 İLA 75 KİLOGRAM ARASINDA YAĞIŞ DÜŞMESİNİN BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.