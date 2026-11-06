Bilecik'te COP31 güzergahında jandarma güvenlik önlemleri yoğunlaştı

bilecik'te alınan tedbirler:
Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, İstanbul-Antalya kara yolu üzerinde güvenlik ve emniyet tedbirleri aldı.
güzergah ve süre:
Edinilen bilgiye göre, başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa olmak üzere COP31 katılımcılarının güzergahı üzerinde uygulanan önlemlerin 9 Kasım Pazartesi gününe kadar süreceği öğrenildi.
amaç ve uygulama biçimi:
Alınan tedbirlerin amacı etkinlik sürecinde yol güvenliğini sağlamak ve trafiğin kontrollü akışını temin etmektir. Trafik ve asayiş timleri güzergah boyunca emniyet ve trafik uygulamaları gerçekleştirerek denetimleri artırdı.
BİLECİK'TE COP31 HAREKETLİĞİ
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