Bilecik'te COP31 güzergahında jandarma güvenlik önlemleri yoğunlaştı

bilecik'te alınan tedbirler:

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, İstanbul-Antalya kara yolu üzerinde güvenlik ve emniyet tedbirleri aldı.

güzergah ve süre:

Edinilen bilgiye göre, başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa olmak üzere COP31 katılımcılarının güzergahı üzerinde uygulanan önlemlerin 9 Kasım Pazartesi gününe kadar süreceği öğrenildi.

amaç ve uygulama biçimi:

Alınan tedbirlerin amacı etkinlik sürecinde yol güvenliğini sağlamak ve trafiğin kontrollü akışını temin etmektir. Trafik ve asayiş timleri güzergah boyunca emniyet ve trafik uygulamaları gerçekleştirerek denetimleri artırdı.

BİLECİK'TE COP31 HAREKETLİĞİ