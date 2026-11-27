olayın gelişimi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan trafikte kavga görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmada, 25 Kasım tarihinde Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi’nde kontrolsüz şekilde yola çıkan S.D. (35) idaresindeki otomobil ile araçta yolcu konumunda bulunan Z.D.'nin (63), arkalarından gelen ve korna çalan sürücünün önünü kesip araçtan inerek şahsı darbettikleri belirlendi.

Görüntülerin tespit edilmesi sonrasında kimlikleri belirlenen S.D. ve Z.D., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda zarar gören sürücü ile şüpheliler arasındaki müdahale sosyal medya kayıtları ve polis incelemesiyle doğrulandı.

uygulanan idari yaptırımlar:

Şüpheliler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında bir dizi idari işlem yapıldı. S.D. ve Z.D.'ye; "sürücü belgesini yanında bulundurmamak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları" maddelerinden toplam 371.246 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca olaya karışan araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü S.D.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

adli süreç ve devam eden işlem:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve yasal süreç, yetkili Cumhuriyet savcılığının yönlendirmesiyle devam ediyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENEN S.D. VE Z.D., POLİS EKİPLERİNCE KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.