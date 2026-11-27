Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlamaları çerçevesinde geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemleri yapıldı.

Gözaltına alınanlar ve örnek verme:

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında; Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın ve Özden Cerrahoğlu yer aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verdi.

Adli Tıp sonuçları

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Can Karcı'nın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi. Ayrıca Cansu Taşkın'dan alınan örneklerde morfin ve kodein maddeleri tespit edildi.

Negatif çıkan isimler

İncelemede, Deniz Çakır, Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Özcan Deniz, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca gibi isimlerin verdiği testlerin sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 şüphelinin testi pozitif çıktı