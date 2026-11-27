Beypazarı'nda fidan dikimiyle eğitim ve doğa buluşması

Beypazarı Akşemseddin Ortaokulu tarafından Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında düzenlenen ağaç dikim etkinliği, yerel ölçekte çevreye somut bir katkı sağladı. Etkinlikte okulun öğretmen ve öğrencileri, Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteğiyle sahada buluştu.

Etkinliğin ayrıntıları:

Uzman ekiplerin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmada 13 öğretmen ve 270 öğrenci görev aldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla ve titizlikle 104 çam fidanıı toprakla buluşturdu; dikim işlemleri sırasında fidanların doğru derinlikte ve mesafede yerleştirilmesine özen gösterildi.

Öğrenciler için kazanımlar:

Etkinlik, gençlere doğa sevgisini ve çevre bilincini küçük yaşta aşılamayı hedefledi. Uygulamalı çalışma sayesinde öğrenciler fidan dikmenin yanı sıra ekip çalışması, sorumluluk ve doğal kaynakların korunması konularında pratik deneyim kazandı. Öğretmenlerin rehberliği, hem bireysel öğrenimi hem de okul içinde dayanışmayı güçlendirdi.

Okul ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen bu tür etkinlikler, yerel topluluklarda çevresel farkındalığı artırırken gelecek nesillere bırakılacak daha yeşil alanların oluşturulmasına katkı sunuyor. Etkinlik, hem sembolik hem de somut bir adım niteliğinde oldu; öğrenciler dikilen fidanlarla doğaya kalıcı bir iz bıraktı.

ANKARA BEYPAZARI AKŞEMSEDDİN ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, DAHA YEŞİL BİR GELECEK İÇİN FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ. ETKİNLİKTE, 104 ÇAM FİDANI DİKİLDİ.