Fakıllı Mağarası yolu sıcak asfalta kavuştu

Çalışmanın kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Akçakoca ilçesinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, bölgenin önemli turizm noktalarından Fakıllı Mağarası'na giden yolun sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yapılan çalışmayla ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor.

Bağlantı yollarında devam eden işler:

Beyören ve Fakıllı köyleri arasındaki bağlantı yolundaki sıcak asfalt çalışmaları ise planlı şekilde sürüyor. Yetkililer, yolun tamamlanmasının köyler arası ulaşımı rahatlatacağını ve bölge ekonomisine olumlu katkı sunacağını belirtiyor.

Gerçekleştirilen çalışmada mevcut altyapının korunmasına dikkat edilirken, işlerin kalan kısımlarında da aynı kalite standartlarının uygulanacağı açıklandı. Proje kapsamında güvenlik önlemleri ve yol dayanıklılığı ön planda tutuldu.

Fakıllı Mağarası'na ulaşımda iyileşme, bölgedeki ziyaretçi trafiğinin düzenlenmesine ve turizm potansiyelinin daha verimli kullanılmasına imkan tanıyacak. Bölge halkı ve ziyaretçiler, tamamlanan çalışmaların ardından ulaşım konforundaki farkı kısa sürede hissetmeyi bekliyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN AKÇAKOCA’DA YÜRÜTÜLEN YOL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA FAKILLI MAĞARASI’NA ULAŞIM SAĞLAYAN YOLUN SICAK ASFALT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. BEYÖREN VE FAKILLI KÖYLERİ BAĞLANTI YOLUNDAKİ ASFALT ÇALIŞMALARI İSE DEVAM EDİYOR.