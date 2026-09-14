Dolar 48,5370 -0,04%
Euro 56,1614 -0,28%
Bist 14.319,60 -1,02%
Altın Gram 6.765,08 -1,67%
EUR/USD 1,1546 -0,47%
Brent Petrol 108,20 +3,43%
--°

Fidan Suriye'de Mustafa ile temas gerçekleştirdi

Bakan Hakan Fidan, Suriye'deki resmi ziyaretini sürdürüyor; Halep milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Fidan Suriye'de Mustafa ile temas gerçekleştirdi

Fidan ile Mustafa görüşmesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün resmi ziyaret için geldiği Suriye'de Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi. Mustafa, aynı zamanda Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı olarak heyete başkanlık etti.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantı, Mustafa ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Fidan'ın Suriye'deki resmi ziyareti kapsamında temasları devam ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE HALK MECLİSİ HALEP MİLLETVEKİLİ VE SURİYE TÜRKMEN MECLİSİ...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE HALK MECLİSİ HALEP MİLLETVEKİLİ VE SURİYE TÜRKMEN MECLİSİ BAŞKANI ABDURRAHMAN MUSTAFA VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'ın yeniden inşasında birlik ve geleceğe odaklanma vurgusu
images

Aileyi odağına alan hizmet anlayışı Kastamonu'da somutlaştı
images

Samsun'un siyaset haritasındaki yeri: Soylu'nun 'ölçü ve müşir' vurgusu
images

Adıyaman’ı depremden sonra örnek şehir haline getiren dönüşüm

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atakum'da iki kadının sesi: Kapı sahnelendi

Samsun'un su güvencesi: Salıpazarı'na 1,1 milyar TL'lik arıtma tesisi

Perşembe'nin su hattı yenilendi, kesintisiz ve sağlıklı su hedefleniyor

Konya'da eğitim yılı açılışı: 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi