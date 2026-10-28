Gece devriyesi hırsızlığı önledi: orman envanterleri araçta bulundu

Samsun’un Atakum ilçesinde gece devriyesi yapan jandarma ekipleri, Atakum Orman İşletme Şefliğine ait orman malzemelerini bir araca yükleyen şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay, Kayagüney Mahallesi'nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

olayın tespit ve müdahalesi:

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında A.A.'nın (54) Atakum Orman İşletme Şefliğine ait malzemeleri aracına yüklediğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine Atakum Orman İşletme Şefliği görevlileri çağrıldı ve yapılan incelemede söz konusu malzemelerin işletmeye ait olduğu belirlendi.

gözaltı ve adli süreç:

Şüpheli A.A., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN A.A., BUGÜN SAMSUN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.