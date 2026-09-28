İnegöl'de sağanak sonrası kayan şeker yüklü tır kanala devrildi

İnegöl'de tır yağmur suyu kanalına devrildi:

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, İnegöl'ün kırsal Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük’ten İnegöl istikametine seyir halinde olan, İzzet Ö. yönetimindeki 16 BVV 696 plakalı şeker yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.

Kaza anı ve yol koşulları:

Olay sırasında devam eden sağanak, karayolunda lokal olarak kayganlaşmaya yol açtı. Sürücünün kontrolü yitirmesiyle tır kanala devrilirken, araçtaki şekerler çevreye saçıldı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve inceleme:

Bölge Trafik ekipleri kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alarak yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturmayı yürütmek üzere Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan müdahale ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım akışı kontrollü şekilde sağlanmaya devam etti.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN ŞEKER YÜKLÜ TIR, YAĞMUR SUYU KANALINA UÇTU. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANIRKEN, TIR’DAKİ ŞEKERLER YOLA SAÇILDI.