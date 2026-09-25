Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Manhattan'da yürüyüş başladı:

ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için sokaklara çıktı. Gösteri, Manhattan'daki Bryant Park'ta akşam saatlerinde başladı ve katılımcılar Filistin bayrakları, pankartlar ve protesto dövizleriyle parkta toplandı.

Katılımcılar, yürüyüş boyunca "Özgür Filistin" sloganları atarken, bazı pankartlarda "Savaş suçlusu Netanyahu'yu New York'ta istemiyoruz" ve "Katil Netanyahu" ifadelerine rastlandı. Kalabalık, Bryant Park'tan hareket ederek Manhattan sokakları boyunca ilerledi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş güzergahı ve sloganlar:

Protesto, Manhattan'ın 42. Sokak çevresinden başlayıp 1. Cadde ile 47. Sokak yakınlarına kadar ulaştı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca yoğun bir şekilde Netanyahu aleyhine sloganlar attı ve Filistin'e destek veren görüntüler oluşturdu. Gösteriye katılanların büyük çoğunluğu barışçıl bir şekilde yürüyüşlerini sürdürdü.

Organizatörlerin çağrıları ve katılımcıların taşıdığı pankartlar, eylemin merkezinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterme ve BM çatısı altında toplanan liderlere mesaj iletme amacının olduğunu gösterdi.

Güvenlik önlemleri ve BM çevresi:

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu nedeniyle şehirde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Polis ekipleri ve güvenlik görevlileri, BM Genel Merkezi çevresinde bariyerler kurarak göstericilerin binaya yaklaşmasını engelledi. Göstericiler, bu bariyerler önünde de Netanyahu karşıtı sloganlarını sürdürdü ve güvenlik hatları içinde protestolarını dile getirdiler.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri sayesinde, eylem sırasında ciddi bir olay yaşanmadı. Haber kaynakları, İsrail yanlısı küçük bir grubun karşıt gösteri düzenlemeye çalıştığını ancak iki grubun arasında çatışma çıkmadığını belirtti.

Akşam saatlerinde sona eren yürüyüş, yetkililerin ve organizatörlerin verdiği bilgiye göre genel olarak barışçıl şekilde sona erdi. Protesto, BM 81. Genel Kurulu'nda bulunan dünya liderlerinin ziyaretleri sırasında New York sokaklarında yankı bulan tepkilerden biri oldu.

MANHATTTAN'DA BİNLERCE KİŞİ NETANYAHU'YA KARŞI YÜRÜDÜ