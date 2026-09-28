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Didim'de zeytinin üreticiden sofraya doğrudan yolculuğu başladı

Didim Belediyesi’nin açtığı Zeytin Pazarı, üreticilerle halkı doğrudan bir araya getirdi; Başkan Hatice Gençay stantları gezerek üreticilerle sohbet etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Emre Koç

Didim'de zeytinin üreticiden sofraya doğrudan yolculuğu başladı

Didim'de zeytinin üreticiden sofraya doğrudan yolculuğu başladı

Didim Belediyesi tarafından kurulan Zeytin Pazarı, açıldığı ilk günde üreticiler ile kent halkını doğrudan buluşturdu. Proje, zeytin ve zeytin ürünlerinin aracısız şekilde satışa sunulmasını sağlayarak hem üretici gelirini korumayı hem de tüketicinin ürünün kaynağını bilmesini amaçlıyor.

Pazarın işleyişi ve üreticiye katkısı:

Pazar, Didim'de yerel üretimin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Üreticiler kendi stantlarında zeytin ve türevlerini doğrudan satarken tüketiciler de ürünleri üreticiden alma imkânı buluyor. Bu düzenleme, üreticinin aracı maliyetlerinden tasarruf etmesine, tüketicininse daha taze ve izlenebilir ürün erişimine kavuşmasına olanak tanıyor.

Belediye yetkilileri, pazarda satış yapan üreticilerin stok ve talep dengesinin düzenli takip edileceğini; pazarın yerel üretimi destekleyici bir platform olarak konumlandırılacağını belirtti. Zeytin ve zeytin ürünlerinin çeşitliliği, ziyaretçilere farklı tatları doğrudan üreticiden deneme fırsatı sunuyor.

Başkan Hatice Gençay'ın değerlendirmesi:

Başkan Hatice Gençay, pazarın açılışı sırasında stantları gezip üreticilerle sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı. Üreticimizin emeğinin doğrudan halkımızla buluşmasını önemsiyoruz. Zeytin ve zeytin ürünlerinin üreticiden doğrudan halkımıza ulaşabileceği bu pazarı kentimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Yerel üretimi ve üreticimizin emeğini desteklemeye devam edeceğiz dedi.

Pazar, Çarşamba ve Pazar günleri hariç haftanın her günü açık olacak; bu düzenleme, üreticilere düzenli satış imkânı sağlarken halkın da haftanın çeşitli günlerinde pazara erişimini kolaylaştırıyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın başarılı olması halinde benzer ürün pazarlarının da gündeme gelebileceğini ifade etti.

Zeytin Pazarı, açılışının ardından yerel ekonomi ve tüketici tercihleri üzerinde kısa vadede hareketlilik yaratması beklenen bir girişim olarak öne çıkıyor. Projenin sürdürülebilirliği için ilerleyen dönemde üretici-tüketici geri bildirimlerinin takip edilmesi planlanıyor.

BAŞKAN GENÇAY, ZEYTİN PAZARINDA ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

BAŞKAN GENÇAY, ZEYTİN PAZARINDA ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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