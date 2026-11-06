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Jandarmanın 74 saatlik kamera incelemesi Tarsus'taki hırsızlığı çözdü

Tarsus'ta jandarmanın 74 saatlik kamera taraması ve parmak izi incelemesi sonucu 50 cumhuriyet altınından 44'ü ele geçirildi; 2 kişiden biri tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmanın 74 saatlik kamera incelemesi Tarsus'taki hırsızlığı çözdü

Tarsus'ta iş yeri soygunu jandarma çalışmasıyla aydınlatıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 50 cumhuriyet altını, 50 bin TL nakit para ve bir kamera kayıt cihazının çalındığı bildiriminin ardından Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Olayın aydınlatılması için görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını ve parmak izi bulgularını incelemeye aldı.

görüntü incelemesi ve parmak izi çalışması:

JASAT ekipleri, olay yerindeki kameraların toplam 74 saatlik kaydını detaylı şekilde tarayarak şüphelilerin izini sürdü. Ekiplerin görüntülerdeki hareketleri zonlara ayırarak ve zaman damgalarını karşılaştırarak yürüttüğü çalışma, parmak izi analizleriyle paralel yürütüldü. Bu yöntemler sonucunda polis soruşturmasında ilerleme kaydedildi ve olaya karıştığı değerlendirilen kişilerin kimlikleri tespit edildi.

ele geçirilen mallar ve soruşturmanın son durumu:

Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli ile ilgili operasyonlarda, çalınan 50 cumhuriyet altınından 44'ü ele geçirildi ve bu altınlar iş yeri sahibine teslim edildi. Tespit edilen şüphelilerden biri jandarma tarafından yakalandı, adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer firari şüphelinin yakalanması ile çalınan diğer malzemelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken jandarma ekipleri elde edilen delilleri birleştirip eksik bilgileri tamamlamaya çalışıyor. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine başlatılan bu tür takip ve analiz tekniklerinin, hırsızlık vakalarının çözümünde etkili olduğu vurgulanıyor.

ÇALINAN 50 CUMHURİYET ALTINININ 44’Ü ELE GEÇİRİLDİ

ÇALINAN 50 CUMHURİYET ALTINININ 44’Ü ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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