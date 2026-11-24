Kestel Belediyesi'nden öğretmenlere özel gece

Kestel Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapan öğretmenleri Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda bir araya getirdi. Programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel Kaymakamı Emre Zeyrek, ilçe protokolü ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Programın içeriği:

Gecede ilk olarak sahnelenen halk oyunları gösterileri, Anadolu'nun kültürel zenginliklerini yansıtan performanslarla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Ardından sahneye çıkan Grup İmece, geniş repertuvarı ve sahne performansıyla öğretmenlere müzik dolu bir akşam sundu. Salonu dolduran eğitimciler seslendirilen parçalara eşlik ederek Öğretmenler Günü coşkusunu birlikte paylaştı.

Başkan Erol'un mesajı:

Programda konuşan Ferhat Erol, öğretmenleri sadece bilgi aktaran kişiler olarak tanımlamanın eksik kalacağını belirterek, "öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda insan yetiştiren, değerleri yaşatan ve geleceğe yön veren kişiler" olduğunu vurguladı. Erol, öğretmenlerin hayatlarda bıraktığı izlerin silinmez olduğunu ifade ederek, "Bize şefkatle yaklaştıkları için, bizi sabırla yetiştirdikleri için, hayata hazırladıkları için yıllar geçse de minnetle yâd ediyoruz. Çünkü bizler, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir medeniyetin mensuplarıyız ve çok iyi biliyoruz ki öğretmenlerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez" dedi.

Şehit ve hayatını kaybeden eğitimciler anıldı:

Erol konuşmasında görevi başında şehit olan ve afetler ile kazalarda hayatını kaybeden eğitimcileri rahmetle anarken, emekli olmuş ve ömrünü hizmete adayan tüm öğretmenlere sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Şahsı adına üzerindeki emeği bulunan öğretmenlerin ellerinden öptüğünü ve hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından sahnelenen gösteriler ve konser, geceye renk kattı. Konser sonrasında Ferhat Erol ile Emre Zeyrek sahneye çıkarak Grup İmece'ye çiçek takdim etti; sanatçılar katkılarından dolayı teşekkürle uğurlandı.

Çekiliş heyecanı ve kapanış:

Kestel Belediyesi gecede öğretmenleri sürpriz hediyelerle de sevindirdi. Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri olan hediye çekilişinde şanslı numaraların açıklanmasıyla salonda heyecan yükseldi; öğretmenlerin mutluluğu ve alkışlar gecenin en renkli anlarını oluşturdu. Hediye çekilişinin ardından program sona erdi.

Belediyenin düzenlediği bu tür etkinlikler, eğitim camiasının bir araya gelmesi ve toplumun öğretmene verdiği değerin görünür kılınması açısından önem taşıyor.

KESTEL BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ PROGRAMLA İLÇEDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİ BİR ARAYA GETİRDİ. HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ, GRUP İMECE KONSERİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HEDİYE ÇEKİLİŞİYLE RENKLENEN PROGRAM, KATILIMCILARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.