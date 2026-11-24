leyla telenovela kategorisinde ödüle layık görüldü:

ABD’nin New York kentinde düzenlenen 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Ay Yapım imzalı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Telenovela kategorisinde ödül kazandı. NOW ekranlarında yayınlanan dizi, uluslararası jüri tarafından uzun soluklu, dramatik ve devamlılık gösteren yapımlar arasından seçildi.

Organizasyonu düzenleyen Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ABD dışındaki televizyon yapımlarını değerlendirdiği gecede Türkiye'ye bir kez daha ödül getiren bu başarı, yerli yapımların dünya çapındaki görünürlüğünü yeniden gündeme taşıdı.

hilal saral'ın duyguları ve ekip vurgusu:

Ödül sonrası İHA mikrofonuna konuşan yönetmen Hilal Saral, 2017'de Kara Sevda ile elde edilen ilk Emmy deneyiminin ardından ikinci kez benzer bir sevinç yaşadığını belirtti. Saral, "İkinci defa olduğu için biraz şaşkınım, beklemiyordum açıkçası... Garip bir şey var, mutluluk travması gibi bir durumdayım şu anda" sözleriyle duygularını aktardı. Yönetmen, başarının bir ekip işi olduğuna ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmenin kendilerine iyi hissettirdiğine dikkat çekti.

diğer türk yapımlarının varlığı ve törene katılım:

Telenovela kategorisinde Türkiye'yi bir diğer yapım olarak Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir temsil etti; AyNa Yapım imzalı dizi finalistler arasında yer aldı. Uzak Şehir ekibinden başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ile yapımcı Lale Eren, yönetmen Ahmet Katıksız ve senarist Gülizar Irmak da New York'taki törende hazır bulundu.

ödül töreninin genel görünümü ve diğer kazananlar:

Gecenin sunuculuğunu "Shrinking" dizisinin yıldızı Michael Urie üstlendi. Ödül gecesinde Arjantin, Belçika, Fransa, Almanya, Güney Afrika, Türkiye ve Birleşik Krallık olmak üzere yedi ülkeden yapımlar ödüle layık görüldü.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Belçikalı oyuncu Mona Mina Leon, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise İngiliz oyuncu Bobby Schofield aldı. Diğer kategorilerde dikkat çeken kazananlar arasında Alman yapımı "Der Talentierte Mr. F." (Sanat Programı), Arjantin yapımı "Division Palermo"nun ikinci sezonu (Komedi), Fransız yapımı "Careme" (Drama Dizisi) ve Belçika yapımı "De Klas Van 2000" (Kısa Dizi) yer aldı.

Tören, iki özel ödülün ve toplam 16 kategorideki ödüllerin takdimiyle tamamlandı. Leyla'nın başarısı, Türk televizyon sektörünün uluslararası alandaki etkisinin sürdüğünü gösteren somut bir örnek olarak öne çıktı.

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