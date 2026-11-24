gümrüklerde yürütülen operasyonların özeti

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı ilindeki Gürbulak Gümrük Kapısı ile Edirne ilindeki Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Kapılarında yürütülen üç ayrı operasyonda 121,4 kilogram metamfetamin ve 269 kilogram 88 gram esrar olmak üzere toplam 390 kilo 488 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

gürbulak operasyonu:

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi sonucunda şüpheli değerlendirilen tanker cinsi aracı detaylı aramaya sevk etti. Yapılan incelemede 121,4 kilogram metamfetamin ile 150,35 kilogram esrar tespit edilerek toplam 271,75 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

hamzabeyli ve kapıkule yakalamaları:

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza ekipleri risk analizi sonucu şüpheli bulunan tır aracını X-Ray tarama sistemine sevk etti. X-Ray sonucu yapılan detaylı aramada narkotik dedektör köpeği Antinin de tepkisiyle araç içinde zulalanmış 74,898 kilogram esrar ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Sahası'na giriş yapmak üzere olan bir tır aracı ise araç altı görüntüleme sistemi ile incelendi; şüpheli tespit üzerine X-Ray ve narkotik dedektör köpeği Smoke ile yapılan aramada 43,84 kilogram esrar bulundu.

tahkikat ve bakanlık açıklaması:

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadele ettiğini, başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit verilmediğini bildirdi. Olaylarla ilgili tahkikatların Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER