Kartal Belediyesi açıklaması:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilçede bazı riskli yapıların tespit işlemlerine ilişkin iddialar üzerine başlattığı soruşturma ve sabah saatlerinde düzenlenen operasyona dair gelişmeleri Kartal Belediyesi yakından takip ettiğini bildirdi.

Soruşturmanın kapsamı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemede, 8 riskli binanın kentsel dönüşüm sürecinde hazırlanan raporlarda bildirilen toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi; gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Belediyenin yanıtı ve taahhütleri:

Kartal Belediyesi, iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla soruşturma kapsamında yetkili merciler tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri paylaştığını ve konuyla ilgili kurum içinde de gerekli incelemeleri yapacağını belirtti. Belediye açıklamasında, kentsel dönüşüm çalışmalarında kamu yararı ve şeffaflık ilkelerinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Belediye ayrıca, soruşturma sürecinin takipçisi olacaklarını ve paylaşılabilecek gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE HAZIRLANAN RAPORLARDA USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMASI VE SABAH SAATLERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONA İLİŞKİN KARTAL BELEDİYESİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMADA BULUNULDU.