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Malatya'da sağanak kırsalı vurdu, hidroelektrik santrallerinde tahliye yapıldı

Malatya'da meteoroloji uyarısıyla başlayan sağanak, Doğanşehir Karanlıkdere'de dere taşkınlarına yol açtı; hidroelektrik tesislerinde su tahliyesi yapıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Malatya'da sağanak kırsalı vurdu, hidroelektrik santrallerinde tahliye yapıldı

gelişmeler:

Malatya'da meteorolojinin uyarısının ardından etkili olan sağanak yağış, özellikle kırsal alanlarda etkili olarak dere seviyelerinde yükselmeye neden oldu. Yağışın kısa sürede yoğunlaşması sonucu bazı bölgelerde su baskınları görüldü.

etkilenen mahalle ve tesisler:

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde dere yataklarının taşması sonucu taşkınlar meydana geldi. Bölgeden gelen bilgilerde, bazı hidroelektrik santrallerinde su tahliyesi için kapakların açıldığı bildirildi.

Kent merkezinde de sağanağın etkisini sürdürdüğü, meteorolojik veriler doğrultusunda yağışın yarın da devam etmesinin beklendiği

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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