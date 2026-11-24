Niğde Barosu 25 Kasım'da adliyede seslendi

Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Niğde Adliyesi'nde yaptığı basın açıklamasıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulama ve kaynak yetersizliklerine dikkat çekti.

komisyonun talepleri:

Komisyon adına açıklamayı okuyan Avukat Özge Özalp Vulga, kadınların yaşam hakkı, eşitlik ve özgürlüğünü savunmak üzere bir araya geldiklerini belirterek şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınları andı. Vulga, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırıdan ibaret olmadığını; psikolojik baskı, cinsel şiddet, ekonomik kısıtlama, ısrarlı takip, tehdit ve dijital taciz gibi farklı biçimleri bulunduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca çalışma hayatındaki ayrımcılık, ücret eşitsizliği ve kadınların kamusal alanda karşılaştığı güvenlik sorunları üzerinde duruldu. Komisyonun talebi, 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere koruma mekanizmalarının bağımsız ve şeffaf biçimde denetlenmesi, koruma kararlarının sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması ve önleyici hizmetlere yeterli ve izlenebilir bütçe ayrılması yönünde oldu.

veriler ve uyarılar:

Vulga, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu verilerine atıfta bulunarak, "2026 yılında açıklama tarihine kadar 246 kadının öldürüldüğünü ve 109 şüpheli kadın ölümü kaydedildiğini" aktardı. Açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlandırılamayacağı, ekonomik bağımsızlığın güvence altına alınmasının ve kurumsal ihmallerin yaptırıma bağlanmasının gerekliliği ifade edildi.

mağdurlara yönlendirmeler:

Vulga, şiddet gören veya şiddet tehdidi altında bulunan kadınlara doğrudan başvuru kanallarını hatırlattı: "Yalnız değilsiniz. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabilir; ALO 183 Sosyal Destek Hattı'ndan, kolluk birimlerinden, Cumhuriyet başsavcılıklarından, sağlık kuruluşlarından, ŞÖNİM'lerden ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek isteyebilirsiniz. KADES uygulaması da acil yardım çağrısı için kullanılabilir. Niğde Barosu'na başvurarak hukuki destek ve adli yardım imkanları hakkında bilgi alabilirsiniz."

Basın açıklaması, kadına yönelik şiddetle mücadelede hem hukuki uygulamaların denetlenmesi hem de önleyici hizmetlere ayrılacak bütçenin şeffaf ve izlenebilir olması gerektiği çağrısıyla son buldu.

NİĞDE BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA NİĞDE ADLİYESİ’NDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.