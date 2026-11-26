Olay yeri ve ilk bulgular:

Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Seyhan Ergün (40), çocuklarını okula gönderdikten sonra komşuları tarafından evinde mutfakta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve kayıp cep telefonu:

Olay savcısının talimatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan aramalarda kadının cep telefonunun bulunamaması, ölümün şüpheli olduğuna dair soru işaretleri oluşturdu. Cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin saha çalışmaları ile adli inceleme sürüyor; olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor ve otopsi sonucu ölüm nedenini netleştirecek.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE 3 ÇOCUK ANNESİ 40 YAŞINDAKİ SEYHAN ERGÜN, EVİNİN MUTFAĞINDA YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU.