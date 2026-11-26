konya'da çeşmede bıçaklı saldırı

Konya merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, evinden çıkarak çeşmeden su doldurmaya giden 70 yaşındaki P.G. adlı kadın ağır şekilde yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, saldırının anbean nasıl gerçekleştiğini ortaya koydu.

olayın güvenlik kamerasına yansıması:

Görüntülerde P.G.'nin çeşmeye geldiği ve su doldurmaya çalıştığı sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin aniden yaklaştığı, kadının sırtından ve önünden bıçaklandığı görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, kadına saldırdıktan sonra çevredeki insanların tepkisine rağmen olay yerinden uzaklaşıp yürüyerek uzaklaştı. O sırada çevredekiler yaralı kadına yardım etmeye çalıştı ve sağlık ekiplerine haber verildi.

şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri P.G.'yi hastaneye kaldırdı; yetkililer kadının hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayın seyrine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar sınırlı tutulurken, güvenlik kamerası kayıtları soruşturmanın önemli bir delili olarak değerlendiriliyor. Mahalle sakinleri ve görgü tanıkları, saldırının ardından yaşananlara dair polis ekiplerine bilgi verdi.

Soruşturmayı yürüten ekipler; saldırının nedeni, şüphelinin kimliği ve olay anındaki detayları netleştirmek üzere çalışma başlattı. Hastanede tedavi gören P.G.'nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler ve adli süreçle ilgili bilgiler, yetkili makamların açıklamalarıyla kamuoyuna aktarılacak.

KONYA'DA EVİNDEN SU DOLDURMAK İÇİN ÇIKAN 70 YAŞINDAKİ KADININ BIÇAKLANDIĞI ANA DAİR KAMERA GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.