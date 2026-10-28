Sultanbeyli'de 103. yıl coşkusu: ortak yürüyüş ve çelenk töreni

Sultanbeyli'de 29 Ekim kutlamaları

Sultanbeyli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü ilçede düzenlenen yürüyüş ve törenlerle kutlandı. Etkinlikler, ilçe protokolü ile farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcıları bir araya getirerek bayram coşkusunu ortaklaşa yaşattı.

etkinliğin katılımcı profili:

Yürüyüşe Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Aytuğ Çetin ile birlikte protokol üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, dernek başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş da kortejde yer alarak birlik mesajı verdi.

tören ve çelenk sunma:

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından düzenlenen resmi törende, anıta çelenk sunma seremonisi gerçekleştirildi. Tören kapsamında Kemal Şahin, Aytuğ Çetin ve Ali Tombaş tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu. Organizasyonda birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı; katılımcılar bayram sevincini birlikte paylaştı.

Etkinlikler, Sultanbeyli’deki toplumsal dayanışmanın ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığın görünür bir ifadesi olarak değerlendirildi. Yerel yetkililer, törenin düzenlenişindeki iş birliğine dikkat çekerek başta gençler olmak üzere geniş bir katılım sağlandığını vurguladı.

SULTANBEYLİ’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROTOKOL ÜYELERİ VE VATANDAŞLARI BULUŞTURAN YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU.