Titreşimli uyarı cihazı ile bebek bakımında güven duygusu Kahramanmaraş'ta engelli ailelere destek

Titreşimli uyarı cihazı ile bebek bakımında güven duygusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli anne ve babaların bebek bakımını daha emniyetli hale getirmek üzere yürüttüğü destek çalışmalarını sürdürüyor. Proje, belediyenin sosyal hizmet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç temelli çözümler üretmeyi amaçlıyor.

cihazın işleyişi ve aileye etkisi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda teslim edilen cihaz, bebeğin ağlamasını algıladığında ışık ve titreşim sistemiyle anne ve babayı uyarıyor. Bu sayede işitme engelli ebeveynler, bebeklerinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve güvenli şekilde müdahale edebiliyor. Son teslimatta desteği verilen ailenin bebeği 5 aylık olarak kaydedildi.

projenin kapsamı ve saha çalışmaları

Sosyal belediyecilik kapsamında başlatılan çalışmada bugüne kadar il genelinde 16 işitme engelli aileye cihaz desteği sağlandığı belirtildi. Belediye yetkilileri, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik saha çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

Projeyle hedeflenen, sadece teknoloji desteği vermek değil; aynı zamanda bakım süreçlerini kolaylaştırarak ailelerin günlük yaşamındaki riskleri azaltmak ve ebeveynlerin güven duygusunu pekiştirmektir. Belediyenin uyguladığı bu tür çözümler, yerel düzeyde ihtiyaç odaklı hizmet sunumunun örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İŞİTME ENGELLİ ANNE VE BABALARIN BEBEK BAKIMINI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ “TİTREŞİMLİ BEBEK UYARI CİHAZI” PROJESİ KAPSAMINDA AİLELERE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR.