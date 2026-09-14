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TR82 bölgesinde yeşil dönüşüm için paydaş istişaresi başlıyor

SoGreen Projesi çerçevesinde KUZKA koordinasyonuyla TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) için yeşil ekonomik fırsat ve zorlukların tespiti amacıyla istişare başlıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

TR82 bölgesinde yeşil dönüşüm için paydaş istişaresi başlıyor

TR82 bölgesinde yeşil ekonomik fırsat ve zorlukların değerlendirilmesi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında, TR82 Bölgesi'ne (Kastamonu, Çankırı, Sinop) yönelik kapsamlı bir istişare süreci başlatılıyor. Çalışmanın amacı, bölgedeki yeşil dönüşüm dinamiklerini çok paydaşlı bir yaklaşımla analiz ederek yerel fırsatların öne çıkarılması ve karşılaşılan engellerin tespit edilmesidir.

toplantı ve hedefler:

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda düzenlenecek çevrim içi toplantıda, bölgedeki kurum ve kuruluş temsilcilerinin bilgi ve deneyimleri temel alınarak TR82'nin mevcut durumu bütüncül bir şekilde ele alınacak. Toplantının temel hedefleri; bölgesel fırsat ve zorlukların ortaya konması, paydaş önceliklerinin belirlenmesi ve bu girdilerle Yeşil Ekonomik Fırsatlar ve Zorluklar Analizi çalışmalarına katkı sağlanmasıdır. Çalışma, sektörel ve sosyal bakış açılarını entegre ederek yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

anket çalışması ve katılım çağrısı:

Toplantının etkinliğini artırmak için hazırlanan anket formunun, ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlar tarafından 16 Eylül 2026 mesai bitimine kadar doldurulması isteniyor. Çevrim içi oturum ise 17 Eylül, Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Anket ve toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, çevre ve sosyal odaklı sivil toplum kuruluşları, ilgili işletmeler ve diğer paydaşların katılımı bekleniyor.

Bu istişare süreci, TR82 Bölgesi'nin sürdürülebilir ekonomik gelişim hedefleriyle uyumlu politika ve proje önerilerinin şekillenmesine katkı sunacak. Paydaşlardan gelen veriler, bölgesel planlama ve destek programlarında izlenecek öncelikleri belirlemede referans niteliği taşıyacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TÜRKİYE...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TÜRKİYE SOSYAL KAPSAYICI YEŞİL GEÇİŞ (SOGREEN) PROJESİ ÇERÇEVESİNDE, KASTAMONU, ÇANKIRI VE SİNOP’UN YEŞİL EKONOMİK FIRSAT VE ZORLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KAPSAMLI BİR İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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