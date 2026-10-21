Tutak yakınlarında kontrolünü yitiren pancar yüklü tır devrildi

Patnos-Tutak karayolunda tır şarampole yuvarlandı

Ağrı'nın Patnos-Tutak karayolu üzerinde, şeker pancarı yüklü bir tır sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan tır şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ve müdahale:

Kaza, Malazgirt’ten Ağrı Şeker Fabrikası'na pancar taşıyan tırın Tutak mevkiinde kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi; ekipler ilk inceleme ve müdahaleyi gerçekleştirdi.

Soruşturma ve inceleme:

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni, yapılacak teknik ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak. Güvenlik güçleri ve trafik birimleri kaza yerinde tedbirler alarak olayla ilgili kayıt ve delilleri topluyor.

PATNOS-TUTAK KARAYOLUNDA TIR KAZASI: ŞEKER PANCARI YÜKLÜ TIR ŞARAMPOLE YUVARLANDI