Üretim kapasitesi artıyor: uygulama bahçesinden 200 tonu aşkın elma hasadı

NÖHÜ'nün elma uygulama bahçesinde hasat başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesindeki 32 dekarlık Elma Araştırma ve Uygulama Bahçesi'nde hasat dönemi açıldı. 2026 sezonu için bahçeden 200 tonun üzerinde elma rekoltesi elde edilmesi bekleniyor.

üretim ve ipm uygulamaları:

Bahçede üretim, çevresel etkileri sınırlamayı hedefleyen Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) esaslarına göre yürütülüyor. Hastalık ve zararlı takibi düzenli olarak yapılıyor, ihtiyaç halinde kontrollü müdahaleler uygulanıyor. Bu yaklaşım hem kimyasal kullanımını azaltmayı hem de sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

eğitim ve ekonomik çıktılar:

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hasat programı kapsamında bahçeyi gezerek akademik personelden yürütülen uygulamalar hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle bir araya geldi. Rektör, beklenen rekoltenin üniversitenin üretim kapasitesinin arttığını gösterdiğini vurguladı ve "Üreten Üniversite" anlayışının önemine dikkat çekti.

Hasat edilen elmaların üniversitenin satış ofislerinde personel ve öğrencilerin satışına sunulacağı bildirildi. Elde edilecek gelirlerin akademik çalışmaların sürdürülebilirliğine ve tarımsal araştırmaların geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Bahçe ayrıca öğrencilere uygulamalı eğitim ve akademik araştırma imkânı sunarak üniversitenin tarımsal üretim çalışmalarında önemli bir uygulama alanı olarak hizmet veriyor.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEN REKTÖR PROF. DR. HASAN USLU; 200 TONUN ÜZERİNDE BEKLENEN REKOLTENİN ÜNİVERSİTENİN ÜRETİM KAPASİTESİNİN HER GEÇEN YIL ARTTIĞINI GÖSTERDİĞİNİ BELİRTTİ.