Antalya'da Ulaşım Esnafından UKOME'ye Protesto

Antalya'da Ulaşım Esnafının UKOME Eylemi

Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, tüm taşımacılık işlemlerinde "C" plakasının zorunlu hale getirilmesi, bir grup ulaşım esnafı tarafından protesto edildi.

Protesto Günü

Konyaaltı ilçesindeki UKOME önünde toplanan esnaf, "Korsan taşımacı değiliz" sloganları eşliğinde protesto eylemleri gerçekleştirirken, "Herkes için adil ulaşım", "Yılların emekçileri ihaleye kurban", "Esnaf korsan değil emekçi", "C plakaların rantına izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdılar. Grubun eylemi, UKOME giriş kapısına "Plaka mağdurları" yazılı siyah bir çelenk bırakmalarıyla son buldu.

Avukat Sevil Çiçek Uçar’ın Açıklamaları

Grup adına açıklama yapan avukat Sevil Çiçek Uçar, UKOME'nin kararı ve Büyükşehir Belediyesinin onayıyla, otel personeli servisi dahil tüm yolcu taşıma araçlarına "C" plaka zorunluluğu getirildiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kendilerine verilen D2 belgesinin belediye tarafından tanınmadığını ifade eden Uçar, "C" plaka olmadan taşıma yapanların trafikten men edileceği ve ceza yazılacağı bilgisinin kendilerine iletildiğini aktardı. Uçar, bu konuda yasal mücadele başlatacaklarını ve Antalya'daki "C" plaka sayısının yetersiz olduğunu vurguladı.

Hüseyin Kösem'in İfadeleri

Protestoya katılan Hüseyin Kösem, Antalya'nın yılda 17 milyondan fazla turisti ağırladığını ve birçok büyük şirketin bulunduğu organize sanayi ve serbest bölgelerde taşımacılık yapan esnafların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. "C" plaka zorunluluğunun sektörde mağduriyet yarattığını savunan Kösem, şunları söyledi: "Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu işletmelerin emeklerine saygı gösterilmeli. Öğrenci taşımacılığı için dizayn edilen bu araçlar personel servisi için uygun değil."

İbrahim Koyuncu'nun Açıklamaları

30 yıldır ulaşım sektöründe faaliyet gösteren İbrahim Koyuncu, belediye tarafından ihaleye çıkan "C" plakaların, ulaşım esnafı dışındaki sektörlerde de kullanıldığını öne sürdü. Diğer yandan, nitelikli taşımacılık yapan esnafın bu yeni düzenlemeden olumsuz etkileneceği ifade edildi.

Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla tüm taşımacılık işlemlerinde "C" plakasının zorunlu hale getirilmesi, bir grup ulaşım esnafınca protesto edildi. Konyaaltı ilçesindeki UKOME önünde toplanan esnaf, "Herkes için adil ulaşım", "Yılların emekçileri ihaleye kurban", "Esnaf korsan değil emekçi", "C plakaların rantına izin vermeyeceğiz" yazılı pankart taşıdı.

Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla tüm taşımacılık işlemlerinde "C" plakasının zorunlu hale getirilmesi, bir grup ulaşım esnafınca protesto edildi. Konyaaltı ilçesindeki UKOME önünde toplanan esnaf, "Herkes için adil ulaşım", "Yılların emekçileri ihaleye kurban", "Esnaf korsan değil emekçi", "C plakaların rantına izin vermeyeceğiz" yazılı pankart taşıdı.