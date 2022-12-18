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BİM Ceo'su Galip Aykaç kimdir, neden istifa etti? Galip Aykaç Devlet Bahçeli olayı ne?
BİM CEO'su Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa etti. Galip Aykaç neden istifa etti,...
Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın! 31 Aralık son tarih
Vakıfbank kartı olanlar akaryakıt kampanyaları ile şenleniyor. Yakıtını kartla alanlara 60 TL Wordpuan hediye edilecek....
Vatandaş istedi PTT indirimi patlattı! PTT AVM TMO Ayçiçek yağında 40 TL indirim yaptı: Site kilitlendi!
Ayçiçek yağında büyük indirim başladı. PTT AVM üzerinden sipariş verenlerin TMO ayçiçek yağını en ucuza alacak...
e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum kartınız varsa şanslısınız
Maximum kredi kartı olanlar kazanmaya devam ediyor. e-Ticaret alışverişlerini Maximum kart ile yapanlar 300 TL puan...