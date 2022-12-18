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Kabak çekirdeğini uykudan önce tüketmek gece boyunca fayda üzerine fayda sağlıyor!
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WhatsApp, kullanıcıları için 21 yeni emoji geliştirdi!
Temassız ödeme yapanlara 200 TL hediye! İşbank üzerinden kampanyaya katılın: 200 TL'yi kapın!
Temassız ödeme yapanlara 200 TL hediye! İşbank üzerinden kampanyaya katılın: 200 TL'yi kapın!
İslam Memiş müjdeyi verdi! Gram altın, Bitcoin'de yükseliş için o tarihi işaret etti
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Meme kanseriyle mücadelede umut ışığı! SGK'nın ödeme yapmadığı 39 bin 107 liralık ilaç için mahkemeden karar!
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Banka hesabınıza bakın: Bakanlık 3 bin 340 lira yatırdı! Hemen çekilebiliyor
Banka hesabınıza bakın: Bakanlık 3 bin 340 lira yatırdı! Hemen çekilebiliyor
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Cesur pozlarıyla büyüleyen Ayça Ayşin Turan, şimdide dekoltesini göbeğine kadar açtı!
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BİM CEO'su Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa etti. Galip Aykaç neden istifa etti,...
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Vakıfbank kartı olanlar akaryakıt kampanyaları ile şenleniyor. Yakıtını kartla alanlara 60 TL Wordpuan hediye edilecek....
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Ayçiçek yağında büyük indirim başladı. PTT AVM üzerinden sipariş verenlerin TMO ayçiçek yağını en ucuza alacak...
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Maximum kredi kartı olanlar kazanmaya devam ediyor. e-Ticaret alışverişlerini Maximum kart ile yapanlar 300 TL puan...