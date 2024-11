Bursa'da Kaza: Anne ve Oğlu Yaralandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Trafik Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ile otomobil çarpıştı. Olayda yaralanan anne Mehtap C. (40) ve oğlu Ayberk C. (11) hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, İbrahim E. (33) yönetimindeki 34 ZC 2974 plakalı cip ile Mehtap C. idaresindeki 16 UJ 696 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle Mehtap C. ve oğlu Ayberk C. yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahale sonrasında anne ve oğlu, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların Sağlık Durumu

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.