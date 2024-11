Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de Kıtlık Riski Felaket Düzeyinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır." dedi. Öncelikli olarak, 'Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele' oturumunda global açlık sorununa dikkat çekti.

Uluslararası Çalışmaların Yetersizliği

Erdoğan, her 10 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiği günümüz dünyasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne ulaşmada kaydedilen ilerlemenin yetersiz kaldığını vurguladı. Türkiye'nin, dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa yardım etmeyi kendine görev bildiğini belirtti.

Dünyanın En Hamiyetperver Ülkelerinden Biri

2015 yılından bu yana milli gelirinin %1'ini insani yardımlara ayıran Türkiye'nin, şu anda dünyanın en hamiyetperver ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, "Komşusu açken tok yatmamayı" kendine ilke edinen milletin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Gazze'ye Yardım Çağrısı

Erdoğan, Gazze'deki insani durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkat çekerek, "Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor." şeklinde konuştu. Türkiye'nin bölgeye sağladığı yardımların 86 bin tondan fazla olduğunu belirten Erdoğan, "Bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını çağrısında bulunuyorum," dedi.

Sosyal Güvenlik ve Yoksullukla Mücadele Vurgusu

Erdoğan, sosyal devlet anlayışıyla yoksullukla mücadelede önemli adımlar attıklarını da belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesine sadık kaldıklarını vurguladı. Türkiye'nin, dünya çapında en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemlerinden birine sahip olduğunu açıkladı.

Sıfır Atık Projesi ve Küresel Katkılar

Cumhurbaşkanı, "Sıfır Atık Projesi"'nin temel amacının çevre kirliliğini önlemek ve tasarruf kültürünü yaymak olduğunu ifade ederek, projenin uluslararası düzeyde bir hareket haline dönüştüğünü belirtti. Türkiye'nin gıda israfının azaltılması ve sıfır atık girişiminde aktif rol oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Son olarak, Erdoğan, "Her çocuğun, her gencin ve her yaşlının yeterli ve sağlıklı gıdaya erişebildiği bir dünya" hedefi için Türkiye'nin işbirliğine her zaman hazır olduğunun altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.