DEM Parti'den Özel'e tepki: "Kürt karşıtlığı üzerinden arabuluculuk kabul edilemez"

DEM PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad arasında arabuluculuk yapma önerisine sert tepki gösterdi. Bakırhan, arabuluculuk önerisinin Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifakı desteklediğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a "her an" davette bulunabileceklerini açıkladı. Erdoğan, geçmişte Esad ile ailece görüştüklerini ve ilişkilerin yeniden düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esad’ın görüşmesi için arabulucu olabileceğini söyledi.



BAKIRHAN'DAN ARABULUCULUK TEPKİSİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, partisinin Meclis grubu toplantısında, Özel'in arabuluculuk teklifine ilişkin eleştirilerde bulundu. Bakırhan, "Sayın Özel, Erdoğan ve Esad Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen arabuluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun size de Türkiye halklarına da bir yararı yok." dedi.

Bakırhan, yapılması gerekenin "Rojava ve Suriye'de insanların kendi geleceğini kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmak" olduğunu söyledi. Ayrıca, "Size mi kalmış Kürtlerin statüsü karşısında bir araya gelmek isteyen iki tane Kürt düşmanı arasında arabuluculuk yapmak? Bu, CHP'ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikalara da uygun bir duruş değildir. Arabulucu olmak istiyorsanız savaşa değil barış siyasetini harekete geçirecek bir politika için arabulucu olun" şeklinde konuştu.



ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, T24 röportajında Türkiye'deki sığınmacı soruna ilişkin şunları söylemişti: "Bizim yapacağımız iş şu. Ben burada inisiyatif almaya hazırım. Suriye’yle Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ilk görüşmeye gideceğim, ben yapacağım Esad’la. Bunun zeminini araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var. Günü geldiğinde açıklayacağız. Zemin arayışı için çalışıyoruz üzerinde. Gidip Sayın Esad’la görüşüp Türkiye’yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip bu konuda kolaylaştırıcılık mı dersiniz, arabuluculuk mu dersiniz, ana muhalefet sorumluluğu mu dersiniz; bunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek.”

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Esad'ın ilişkileri düzeltmek adına bir adım attığı anda karşılık vereceklerini belirtmişti: "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" dedi.

Bakırhan, Türkiye'nin dış politikasının barışa odaklanması gerektiğini vurguladı. Kürtlerin statüsü ve hakları konusunda duyarlılıkla hareket edilmesi gerektiğini belirten Bakırhan, arabuluculuk rolünün barış siyasetini desteklemek amacıyla kullanılmasının önemine dikkat çekti. DEM Parti'nin bu konuda net bir duruş sergileyeceğini ve barış siyasetini savunmaya devam edeceğini ifade etti.