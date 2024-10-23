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Elazığ'da Resim Sergisi Açıldı

Elazığ'da Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen resim sergisi büyük bir törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:01
Elazığ'da Resim Sergisi Açıldı

Elazığ'da Sanat Dolu Bir Gün

Elazığ'da, Türkiye Jokey Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen resim sergisi, görkemli bir törenle kapılarını açtı. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde sergilenen eserler, ‘At’, ‘At Sevgisi’ ve ‘At Yarışı’ temalarına odaklanan 12. Resim Yarışması’na katılan eserler arasından seçildi.

Yarışma ve Sergi Detayları

TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, serginin açılışında önemli bilgiler paylaştı. Yarışmaya toplamda 514 eser katıldığını ve bunlardan yalnızca 39 eserin sergilemeye değer bulunduğunu ifade etti. Gülerce, serginin amacının topluma, sanata ve at sevgisine katkıda bulunmak olduğunu belirtti. “Birlikte Güçlüyüz”

Gülerce, açıklamalarında, “Bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz resim yarışmasına katılım oldukça güzel. Dereceye giren eserleri önce Diyarbakır’da, ardından da burada sergiledik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Omuz omuza vererek bu sosyal projelerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

Açılış töreni, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, kurum müdürleri ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanatseverler, serginin açılışında eserleri inceleme fırsatı buldu ve sanat dolu bu etkinliği değerlendirdi.

Elazığ'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) düzenlenen resim sergisi törenle açıldı. TJK tarafından...

Elazığ'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) düzenlenen resim sergisi törenle açıldı. TJK tarafından geleneksel olarak düzenlenen "At", "At Sevgisi" ve "At Yarışı" konulu 12. Resim Yarışması'nda seçici kurul tarafından belirlenen 39 eser, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Elazığ'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) düzenlenen resim sergisi törenle açıldı. TJK tarafından...

Elazığ'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) düzenlenen resim sergisi törenle açıldı. TJK tarafından geleneksel olarak düzenlenen "At", "At Sevgisi" ve "At Yarışı" konulu 12. Resim Yarışması'nda seçici kurul tarafından belirlenen 39 eser, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde sergilendi.

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