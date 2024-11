Geleceğin Askeri Teknolojileri Ankara'da Tartışılacak

'Future Soldier 2024 – Geleceğin Askeri' etkinliği, 26-27 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından duyurulan etkinlik, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve SASAD iş birliği ile gerçekleştirilecek. Etkinliğin amacı, teknoloji aracılığıyla daha çevik, entegre ve sefer için her boyutuyla hazır bir ordu oluşturma çabalarına katkı sağlamak.

Askeri Teknolojilerde Gelecek Vizyonu

Bu organizasyon, askeri sistemlerin geleceğine yönelik uluslararası ve ulusal çalışmaları irdelemeyi amaçlıyor. Yeni nesil harp araçları ile ortaya çıkan tehditlere karşı farklı bakış açıları ve uygulamalar bir araya getirilecek. Otonom sistemler, yapay zeka, siber tehditler, yarı robotik iskelet sistemleri, taşınabilir ve giyilebilir teknolojiler, optik ve lazer sistemler, sensörler, elektronik savaş, muharebe ve haberleşme gibi birçok alanda Future Soldier konseptleri ele alınacak.

Türk Ordusu ve Savunma Sektörü

Etkinlik, Türk Ordusu'nun, milli savunma sanayisinin ve müttefiklerinin yeni nesil muharebe kabiliyetini artırma vizyonuyla tasarlandı. Etkinlik sonunda oluşturulacak raporlar, Mehmetçiğin karşılaşabileceği tehditlere yönelik alınacak önlemler konusunda savunma sektörüne rehberlik edecek.

Katılımcılar ve Etkinlik Teması

Etkinlikte ön plana çıkan tema ise 'New World, New War, New Warrior & Yeni Dünya, Yeni Savaş, Yeni Savaşçı' olarak belirlendi. Yaklaşık 400 ulusal ve uluslararası savunma paydaşının katılması beklenen etkinlik, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

