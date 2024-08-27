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İsrail Heyeti, Doha'ya Esir Takası Müzakereleri için Gidiyor

İsrail heyeti, Gazze'deki ateşkes ve esir takası görüşmeleri için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya hareket edecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 22:41
İsrail Heyeti, Doha'ya Esir Takası Müzakereleri için Gidiyor

İsrail Heyeti Doha'ya Hareket Ediyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail heyeti Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

Müzakereler ve İstişareler

Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığı bilgiye göre, bu heyet İsrail Ordusu, dış istihbarat kuruluşu Mossad ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) oluşuyor. Doha'ya gitmeden önce, Tel Aviv ile Hamas arasında gerçekleştirilen müzakereler sonrası istişarelerde bulunmuşlar.

Hedef: Anlaşmanın Detaylarını Netleştirmek

Heyetin, yapılan istişarelerin ardından Doha'da arabulucularla görüşerek, anlaşmanın genel hatlarına yönelik boşlukları kapatmayı hedeflediği belirtiliyor. Mısır, Katar ve ABD temsilcileriyle müzakerelere devam etmeleri planlanıyor.

Kahire'deki Görüşmeler ve Sonuçları

Kahire'de 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerde, Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve karşılıklı esir takası hakkında önemli görüşmeler yapılmıştı. İsrail devlet televizyonu KAN, bu toplantıdan sonra İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü bildirmişti. Ancak adı açıklanmayan bir yetkili, "Gazze'deki görüşmelerde ilerleme şansı zayıf" açıklamasında bulundu.

İsrail’in İnsani Durumu ve Siyasi Baskılar

İsrailli yetkililer, heyetin aldığı yetkinin Philadelphi Koridoru'nda anlaşma sağlamaya elverişli olmadığını ifade etti. Hamas yetkilileri ise ABD Başkanı Joe Biden tarafından sunulan yeni teklifin işgali kalıcı hale getireceği gerekçesiyle bir önceki öneriyi reddettiklerini belirtti. Bu süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile bir esir takası anlaşması yapmamakla eleştirilmektedir. Son olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda, can kaybı 40 binin üzerine yükselmiştir, bu durum her geçen gün derinleşen bir insani krizi beraberinde getirmektedir.

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