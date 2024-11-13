İsrail'in Beyrut Güneyine Yönelik Saldırılarında Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırılarında Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Lübnan'ın Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf ilçesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi. Şuf ilçesine bağlı Cun Beldesi Sivil Savunma Bölge Başkanı Hüsameddin Ferid Dahruc, açıklamasında, "Şu ana kadar şehitlerin sayısı 25'e ulaştı. Cesetlerin parçalanması ve bazılarının da enkaz altında kalması nedeniyle henüz kimliğini belirleyemediğimiz kişiler var," dedi.

Saldırıların Ardından Yaralı ve Kayıplar

Dahruc, saldırılar sonucu 15 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Dahruc, sabah saatlerinde 6 kişinin naaşına ulaştıklarını ifade etti.

Yerel Halktan Şok Edici Açıklamalar

Cun beldesinin sakinlerinden Hüseyin Verdi, saldırı sırasında yaşananları şöyle anlattı: "Öğleden sonra evde oturuyorduk. Çok yüksek bir patlama sesi duyduk. Savaş uçağının bombardımanıydı. Her yere saldırılar düzenleniyor. Sonuç gördüğünüz gibi. Düşman İsrail, çocuk ve kadın ayrımı gözetmeden her yeri vuruyor. Onun için her yer aynı durumda ve her yeri yıkmak istiyor. Allah ülkemizi ve gençlerimizi korusun. Nereye gideceğimizi şaşırmış durumdayız. Nereye gidersek hedef alınıyoruz. Güvenli bir yer kalmadı."

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine yönelik düzenlenen saldırıda 8'i kadın, 8'i çocuk olmak üzere toplamda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmiş ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.