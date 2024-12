İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Evi Yıktı: Ruhsatsız İddiası

Özellikle C Bölgesindeki Yıkımlar Sürüyor

İsrail ordusuna bağlı askerler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Fetih Hareketinin Batı Şeria'nın El Halil kentindeki sorumlusunun, Hani Ceara'nın yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Eş-Şuyuh beldesine baskın düzenlendiği belirtildi.

Mahmud Halayika'ya Ait Ev Yıkıldı

Ceara, İsrail askerlerinin, C bölgesinde ruhsatsız bina inşa ettikleri bahanesiyle Mahmud Halayika'ya ait iki katlı evi yıktığını ifade etti. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran bir gelişme olarak kaydedildi.

Doğu Kudüs'te İhtarnameler Gönderiliyor

Filistin resmi haber ajansı WAFAya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki El-Bustan Mahallesi'nde bulunan bir eve ait yıkım ihtarnamesi gönderildi. Evin sahibi Hişam Akil, belgede evin yıkımını belediye araçlarının gerçekleştirmesi durumunda kendisinden yüksek bir masraf talep edileceği bilgisi verildiğini, bu nedenle 11 yıldır oturduğu evini kendisinin yıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Ruhsat Almanın Zorluğu

Filistinliler, İsrailli yetkililerin C bölgesinde inşaat yapma veya arazi ıslahına yönelik izin almayı neredeyse imkansız hale getirdiğini ifade ediyor. 1995 tarihli "Oslo 2" anlaşmasına göre, Batı Şeria, A, B ve C olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. A bölgesi tamamen Filistin yönetimindeyken, B bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında, ancak sivil ve idari olarak Filistin'e aittir. C bölgesi ise tamamen İsrail'in kontrolündedir.

C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altında bulunuyor. Bu alanlar, doğal koruma alanı olarak sınıflandırılmaktayken, zamanla bu statüleri kaldırılarak tekrar C bölgesine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla, İsrail yönetimi bu bölgedeki binaların yıkımına dair emirler vermeye başlamıştır.